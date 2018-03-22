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Ученые рассказали, откуда на Кубани взялся желтый снег

Жители Краснодарского края 23 марта утром стали сообщать о том, что в некоторых районах прошел коричневый дождь. А туристы, отдыхающие на горнолыжных курортах, делятся друг с другом фотографиями желтого снега, который сейчас покрывает горные вершины, пишет Газета.ру.

Вскоре от сотрудников гидрометеослужбы, которые как раз в этот день в России отмечают профессиональный праздник, пришло объяснение редкому природному явлению. Они связали коричневый дождь с песчаными бурями в Африке в районе Сахары. По их словам, снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря. Частицы пыли конденсировались, в результате чего прошел окрашенный дождь.

«Он не является химическим и не может нанести вреда. Подтверждает эту версию то, что вчера наблюдались песчаные бури на острове Крит, где песку неоткуда взяться. На нашей территории, пройдя через Черное море, выпадают более легкие фракции в виде пыли, поднявшиеся благодаря потокам существенно выше, - объяснил порталу «Югополис» руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. - Здесь у нас воздушная масса довольно влажная, и, учитывая, что на песчинках пустынной пыли усиливается конденсация, они конденсируют влагу и выпадают в виде подкрашенных осадков».

«Это последствия дальнего переноса пыли из Северной Африки, а точнее из Ливийской пустыни. Пыльная буря началась около 11 UTC часов в Ливии, затем облако пыли, состоящее из мелких минеральных частиц (обычно менее 10 микрон), пролетело над восточным Средиземноморьем, Турцией и, наконец, утром 23 марта достигло Черного моря и Кавказа. Поскольку перенос совпал с прохождением атмосферного фронта, то вместе с осадками выпало довольно большое количество минеральных частиц», - рассказал заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.

По сообщениям очевидцев, выпадение желтых осадков наблюдалось недолго - всего примерно полчаса.

По поводу опасности желтого снега и коричневого дождя эксперт заявил, что такие осадки не представляют угрозы здоровью и экологической нагрузки, скорее всего, не несут. Единственный вред, который могут причинить такие осадки, - испортить вещи. Поэтому синоптики советуют гражданам региона не выходить на улицу без зонта.