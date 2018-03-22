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Телебашню высотой почти в 220 метров взорвали в Екатеринбурге. ВИДЕО

Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, в субботу взорвали в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Перед сносом гудок сирены дважды оповестил жителей города о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, после чего башня обвалилась.

С утра в субботу в метро наблюдались толпы людей, как в часы пик. Сотни человек стремились в центр города, чтобы своими глазами увидеть взрыв телебашни. На месте было много молодежи, также пришли родители с детьми. В 08.30 по местному времени (06.30 мск) прозвучала сирена, которая информировала людей о скором взрыве.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров - самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. По последней информации, на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».