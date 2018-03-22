Вице-губернатор Мурманской области побрился налысо, проиграв спор по явке на президентских выборах

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо, проиграв спор по явке избирателей на президентских выборах. Он подчеркнул, что «слово мужчины дороже волос» и разместил фотографию в Facebook, пишет «Коммерсант».
«Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос, да и к отпуску готов», - подписал фото Анатолий Векшин.
Ранее занявший второе место на выборах президента кандидат от КПРФ Павел Грудинин также проиграл спор журналисту Юрию Дудю. Политик утверждал, что наберет больше 15% на выборах, в противном случае — сбреет усы, без которых, по его признанию, его «никто никогда не видел». В итоге Павел Грудинин набрал 11,79%. В ответ на напоминание журналиста о споре, господин Грудинин сказал, что выполнит свое обещание, если господин Дудь на камеру заявит, что считает прошедшие выборы честными.