В России и мире

20 европейских стран планируют выслать российских дипломатов - СМИ

Два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

Издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, в «скоординированной серии высылок» могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

По информации газеты, «беспрецедентный раунд выдворений» начнется в понедельник - 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Такое решение лидеры стран Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе.

Кроме того, они согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой Лондона о «весьма вероятной» ответственности Москвы и отсутствии «иного правдоподобного объяснения».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В связи с этим инцидентом британское правительство выслало 23 российских дипломата и заморозила все контакты с Москвой на высоком уровне. Россия ответила зеркально: объявила персонами нон грата сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Президент России Владимир Путин назвал все обвинения чушью и напомнил, что у России нет химоружия - в 2017 году его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого нужна заинтересованность со стороны Лондона.