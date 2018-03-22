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Опубликованы доказательства того, что Грудинин сбрил усы. ВИДЕО

Доверенное лицо бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина Максим Шевченко опубликовал видео, где Грудинин сбривает усы.

«Это видео является единственным оригинальным видео и изображением, утвержденным Павлом Грудининым. Еще раз обращаем внимание, что это было сделано в итоге личного спора между Юрием Дудем и Павлом Грудининым и не означает политического признания результатов выборов», - говорится в подписи к видео на Youtube-канале Максима Шевченко.

Как сообщалось, сегодня на странице Грудинина в Instagram появилось фото экс-кандидата с гладко выбритым лицом и подписью: «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово – значит, надо его сдерживать». После этого лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко пообещал, что завтра в бане последует примеру Павла Грудинина и сбреет свои усы.