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В сети набирает популярность ролик с толстым котом-миротворцем. ВИДЕО

24.03.2018 20:01|ПсковКомментариев: 0

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как очень толстый кот случайно остановил драку двух других животных. Как пишет «Лента.ру», ролик был опубликован на портале Reddit, позже полную версию видео разместили на YouTube.

На кадрах видно, как два кота стоят друг напротив друга, угрожающе мяукая. Они успевают обменяться первыми ударами и готовятся продолжить бой, однако в этот момент в кадре появляется третий упитанный кот. Он медленно подходит к враждующим и внезапно заваливается рядом с ними на бок. После этого драка прекращается, и изумленные противники расходятся.

Когда и где именно было снято видео, не уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей
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