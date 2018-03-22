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Из московского клуба эвакуировали 500 человек

Клуб «Бруклин холл» в Москве эвакуирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из концертного клуба по адресу Дербеневская улица, дом 20, строение 25 эвакуированы 500 человек. На место направлены кинологические расчет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва и было принято решение эвакуировать людей для проверки помещений.

По данному адресу находится клуб «Бруклин холл», на вечер субботы в нем назначен концерт группы «Буерак».