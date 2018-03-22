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В отношении Facebook будут введены жесткие меры - представитель Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о «жестких мерах» в отношении компании Facebook в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями, пишет «Интерфакс».

«Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», - сказала В.Юрова в интервью германской газете «Бильд», опубликованном в воскресенье.

Она потребовала от руководства Facebook официальных разъяснений в связи со сложившейся ситуацией. «Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени (в результате скандала - ИФ) оказались затронуты европейские пользователи», - сказала она.

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия», - подчеркнула В.Юрова.

Скандал вокруг компании разгорелся в конце прошлой недели. Тогда Facebook заблокировал страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение «This is your digital life» на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году. Однако представитель Cambridge Analytica заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.