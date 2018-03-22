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Путин провозгласил себя главой Госдепа США в новом эпизоде «Симпсонов»

В новой серии мультсериала «Симпсоны"» президент России Владимир Путин стал госсекретарем США. Как пишет «Деловой Петербург», трехминутный анонс новой серии под названием называется «История о двух Трампах», опубликованный на Youtube-канале Animation on FOX, демонстрирует кошмарный Дональда Трампа. Последний раз Путин появлялся в «Симпсонах» осенью 2016 года. В 600-м эпизоде президент России проголосовал за Дональда Трампа.

По сюжету, в Белом доме Дональду Трампу приснился кошмарный сон, в котором президент США окончательно увольняет всех сотрудников своей администрации. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет, что не хочет работать с президентом США, поскольку он «даже не знает, где находится Северная Корея». Затем 45-й президент США просыпается среди множества газет, которые он также часто критикует за публикации «фэйк ньюс» и распространение «фальшивых сведений».

Среди заголовков: «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов», «Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов», есть и один, который можно сразу заметить: «Путин назначил себя госсекретарем США». В это время, супруга президента США Меланья Трамп в отдельной спальне внимательно читает «Огонь и ярость». Книга рассказывает о скандальных подробностях профессиональной жизни ее мужа в Белом доме.

После долгого разговора со своим отражением в зеркале Трамп читает секретное досье и восклицает: «Это правда? Россия делает ужасные вещи?». После чего американский лидер звонит Путину, называет его «крошечным, лысым фашистом» и просит оставить «великую страну» в покое. В ролике Трамп лысый, а вместо парика он использует собачку-пекинеса. На стене в спальне Трампа, в числе прочих фотографий, в рамочке размещены совместное фото Трампа с блондинкой, похожей на экс-порноактрису Стефани Клиффорд, и логотип компании Cambridge Analytica.