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Умерла победительница первого «Евровидения»

Победительница первого «Евровидения», швейцарская певица Лиз Ассиа умерла в возрасте 94 лет.

Как сообщается на сайте песенного конкурса, она скончалась в субботу в больнице Цюриха.

Лиз Ассиа - творческий псевдоним певицы, пишет «Росбалт». Она родилась в 1924 году под именем Роза-Мина Шерер. Свою сценическую карьеру она начала в качестве танцовщицы, а с 1940 года стала выступать как певица.

Популярность певице принесла победа на первом конкурсе песни «Евровидение» 1956 года, где она выступила с песней Refrain.​ После этого она представляла Швейцарию на конкурсе еще в 1957-м (исполнила песню L’enfant que j'étais и заняла 8 место) и 1958-м (заняла 2 место с композицией Giorgio).