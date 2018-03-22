В России и мире

В Лондоне предсказали восстановление отношений между Россией и Западом

Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между Россией и Западом «размоется» через несколько месяцев. Как пишет «Лента.ру», об этом он заявил в интервью изданию The Independent.

«У нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, так как по ряду вопросов необходимы контакты на высшем уровне. Возобновлять связи мы будем медленно, но через несколько месяцев это произойдет, так как нам нужно быть вновь способными вести дела с русскими», - заявил бывший дипломат.

При этом бывший посол заявил, что в целом поддерживает нынешние действия британского правительства. Однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата. Как сообщила The Times, примеру Великобритании могут последовать до 20 европейских государств.

Причиной противостояния в Лондоне называют отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По мнению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ответственность за случившееся несет Россия. Москва отвергает все обвинения.