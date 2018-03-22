В России и мире

Турция испытала собственные баллистические ракеты

В Турции прошли первые тесты баллистических ракет собственной разработки. Испытания признаны успешными, сообщило агентство Anadolu.

Тестовые пуски были произведены с полигона в Синопе. Целью испытаний стала оценка работы двигателей после отключения системы наведения. До конца 2018 года планируется провести еще как минимум два испытания ракет: наземный запуск с поражением подвижной цели и пуск с самолета.

Ракета Goktogan и Bozdogan созданы специалистами национального Совета по научно-техническим исследованиям и НИИ оборонной промышленности Турции. Впервые боеприпасы показали на военно-технической выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Goktogan предназначена для поражения целей на малой и средней дальности, Bozdogan относится к классу дальних боеприпасов.

Завершение программы испытаний и запуск боеприпасов в серийное производство намечены на 2020 год.