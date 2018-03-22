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Песков назвал приоритет работы Путина на новом сроке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления и приоритет работы главы государства Владимира Путина на новом президентском сроке, передает РИА «Новости».

«Это симбиоз - Путин, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение намного более широкое, чем у обычного избирателя. Люди знают, что если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказал, что он не популист», - сказал Песков в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По его словам, на новом сроке «во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания».

«Второе - это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что приоритетом для Путина является внутренняя повестка, «это те проблемы, которые у нас есть», и этим, по его словам, президент занимается «в ежедневном, круглосуточном формате без выходных, без каких-то четких часов рабочего дня».

Ранее Путин заявил, что изменения в структуре правительствапроизойдут после инаугурации.