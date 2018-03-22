В России и мире

Россия ответит зеркально в случае высылки своих дипломатов странами Евросоюза

Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае высылки российских дипломатов из стран Евросоюза. Как пишут «Известия», высылка дипломатов РФ связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за этот инцидент Великобритания возложила на Россию, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств причастности Москвы к отравлению. Свою солидарность Лондону выразили некоторые страны Евросоюза.

23 марта был отозван посол ЕС в России Маркус Эдерер. Решение других государств может быть объявлено уже сегодня. Выслать дипломатов готовы 11 стран: Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия, Дания и Ирландия.

«Нет никакого сомнения, что любое такое решение должно быть зеркально встречено российской стороной. Каждый наш оппонент должен четко понимать: такие решения он принимает не в отношении только численности российского дипперсонала в стране, но в отношении общей численности своей диппредставленности», - сказал «Известиям» глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Источники в МИД РФ подтвердили, что Москва будет вынуждена следовать принципу зеркальности при таком развитии событий.

Несмотря на сложность ситуации, британский специалист по России из Университета Бирмингема Филип Хансон полагает, что отношения между Москвой и европейскими странами «вернутся в привычное русло» в течение двух лет. При этом наладить взаимодействие с Лондоном «будет дольше и сложнее».