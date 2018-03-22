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Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово продлится три дня, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе областной администрации.

«Траур 27, 28 и 29 марта», - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным сайта мэрии Новокузнецка, в городе в 12 мск память погибших почтили минутой молчания на всех предприятиях и во всех учреждениях города.

Муниципальные учреждения культуры Кузбасса на эту неделю отменили развлекательные мероприятия в память о погибших.

По последним данным, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек.