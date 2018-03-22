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В России и мире

Спецслужбы Литвы утверждают, что на учениях «Запад-2017» отрабатывались ядерные удары

26.03.2018 13:45|ПсковКомментариев: 0

Процедуры применения ядерного оружия отрабатывались в ходе российско-белорусских стратегических военных учений «Запад-2017». Как пишет ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции, представляя годовой отчет спецслужб об угрозах национальной безопасности, директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны (военная разведка) Ремигиюс Балтренас.

«Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения», - сказал он.

Стратегические учения «Запад-2017» были проведены 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России с участием 12,7 тысячи военных. В Минобороны РФ накануне и во время учений неоднократно подчеркивали их сугубо оборонительный характер и отмечали, что сообщения о «российской угрозе» в связи с этими маневрами не имеют ничего общего с реальностью.

Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно-тактических комплексов «Искандер» ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами. «Это не просто бригада, а вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца», - добавил он.

Как подчеркнул в связи с переброской в феврале в Калининградскую область комплексов «Искандер» руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, размещение Россией вооружений на своей территории не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Москва никому не угрожает.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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