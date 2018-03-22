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Следственный комитет опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерове

26.03.2018 21:00|ПсковКомментариев: 39

В Следственном комитете России заявили, что тиражируемая в социальных сетях и мессенджерах информация о сотнях жертв трагедии в Кемерово не соответствует действительности. Как пишет «Газета.ру», об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

«За последние сутки постоянно тиражировались ложные слухи, причиняющие дополнительную боль тем, кто и так находится в тяжелой психологической ситуации, и чье горе безмерно.Трансляция этих слухов ничем не подтверждается», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что СК с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, ничего не скрывая от общественности.

Как отмечается, данные о количестве жертв и пострадавших, которые официально озвучивает Следственный комитет, имеют под собой реальные основания. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 39Версия для печати
 

 
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