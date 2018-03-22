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В Кемерове вывели ОМОН против участников стихийного митинга за отставку властей региона

На площадь в Кемерове, где проходит стихийный митинг, посвященный пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», прибыли дополнительные подразделения полиции ОМОН. По данным «Интерфакса», к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей «скорой помощи». Митинг начался возле здания городской администрации, затем люди перешли к зданию областной администрации. Как уточняет местное издание НГС, по периметру здания правительства вплотную друг к другу стоят полицейские.

Утром 27 марта жители Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации. Изначально СМИ сообщили о 300 митингующих, однако, судя по трансляции, число участников акции на площади Советов увеличивается, пишет «Деловой Петербург».

Горожане требуют от региональных властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Участники скандируют: «Правду! Правду!», «Воры!», «В отставку!», «Всех под суд!», «Сколько жертв?».

Когда к собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, толпа встретила его криками «Правду!», «В отставку!», «Убийцы!». После этого собравшиеся на митинге потребовали, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который прилетел 27 марта в Кемерово, а также глава региона Аман Тулеев. «Почему король в тепле?! Мы его не выбирали!» — приводит «Медуза» лозунги протестующих.

Накануне кемеровское отделение «Яблока» распространило официальный пресс-релиз, в котором потребовало отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Середюка. «Мы считаем, что кроме собственников здания, контрольно-проверяющих служб, допустивших здание торгово-развлекательного центра "Зимняя Вишня" к эксплуатации, несущих каждый свою долю ответственности за гибель взрослых и детей, ответственность за данную трагедию несут, в том числе и власти Кемерово и Кемеровской области»,— говорится в заявлении

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», с огнем не могли справиться 19 часов. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек. С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию в ТРЦ.