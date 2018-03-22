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Владимир Путин посетил пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Как пишет «Интерфакс», в областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с четвертого этажа. Президент поинтересовался самочувствием больного. В ответ пострадавший сообщил, что чувствует себя нормально, хорошо. Он рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом, и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.

В.Путин также встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

«Как вы, как человек, который профессионально этим (спасением) занимается, какие там проблемы?» - спросил В.Путин.

«Проблемы - это огромная площадь (пожара), просто не подобраться было к очагу. И людям, которые там находились, было очень сложно добраться до путей эвакуации - дым движется намного быстрее. Непонятно, куда бежать, поэтому люди заходили в тупик и не смогли выбраться. Элементарная проблема больших конструкций, площадей. Их надо как-то разделять. Люди не смогут быстро покинуть такие здания, добраться до выходов, тем более, они почему-то не были открыты», - сказал А.Сергеев.