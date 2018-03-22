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Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей

Родственники погибших при пожаре в Кемерово заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками. Всего в списках 64 фамилии погибших, пишет «Интерфакс».

Инициативная группа родственников также заявила, что осмотрела морг с телами погибших. «Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», - сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

«Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?» - сказал активист.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие.