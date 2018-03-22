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Путин в ответ на вопрос о возможной отставке Тулеева пообещал наказать всех ответственных за трагедию в Кемерово после тщательного расследования

Принятие кадровых решений по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово требует определения того, кто и в чем виноват, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с инициативной группой граждан.

Как пишет «Интерфакс», во время встречи, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части, жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», - заверил он.

Однако, по словам В.Путина, не стоит сразу «назначать» виновных. Для установления истины работают следователи.

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», - заверил президент.

Он также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

«Сейчас начали смотреть... А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», - сказал он, добавив, что «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

«Конечно, все версии будут проверять», - отметил В.Путин.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Участники митинга, которые заполнили всю центральную площадь города, неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, обвиняя его в бездействии и замалчивании информации о пожаре.