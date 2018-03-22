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Родственники жертв пожара в Кемерово собрали данные о 85 предположительно пропавших без вести

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

«Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет», - сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании с участием президента Владимира Путина и главы МЧС Владимиром Пучковым извинился перед главой государства за пожар, а также рассказал о первой реакции на трагедию и стихийном митинге в Кемерово.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял», - приводит его слова пресс-служба Кремля

Он добавил, что всему виной, как и говорил президент, «разгильдяйство, халатность, попустительство». Тулеев заверил, что не будет отменять налоговые каникулы и прекратит нападки на послабления малому бизнесу. «Бизнес – это основа экономики, мы будем развивать», - отметил он. Губернатор также отметил, что стихийный митинг в Кемерово организовала оппозиция.

«Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы», - сказал Аман Тулеев.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Акция продолжается уже шесть часов, однако к настоящему времени около трети митингующих уже покинули площадь.