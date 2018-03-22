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Поисковая операция на месте пожара в кемеровском ТЦ завершена

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» завершилась поисковая операция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

«Мы завершаем поисковую операцию», - объявил глава ведомства Владимир Пучков во время совещания в штабе по ликвидации последствий происшествия. По его словам, будет осуществлена перегруппировка сил, после которой часть подразделений продолжит работать на месте. Все обнаруженные останки погибших передали представителям Следственного комитета, пишет «Лента.ру».

Также в МЧС добавили, что в настоящее время на месте пожара «завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний». По словам Пучкова, здание ТЦ подлежит сносу.

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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.

По данным следователей, основная причина возгорания - замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.