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Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, пишет РИА Новости.

«Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерове. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным», - сказала Петренко.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.

По данным следователей, основная причина возгорания - замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.