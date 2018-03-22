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В Петербурге вступают в силу новые правила досмотра пассажиров в метро

В Петербурге с 6 апреля в силу вступит приказ Минтранса, разрешающий досматривать пассажиров метро при помощи спецсредств только при срабатывании стационарных металлодетекторов или дозиметров. «При пересечении пассажиром границ перевозочного сектора зоны транспортной безопасности осуществляется проверка наличия у него перевозочного документа», – отмечается в приказе, который приводит «Фонтанка».

Как уточняется в документе, использование рентгенотелевизионных установок, переносных и ручных металлодетекторов, а также газоаналитической и химической аппаратуры, допускается при срабатывании стационарных «рамок» или дозиметров. Также разрешается выборочный досмотр пассажиров и их багажа, причем в зависимости от категории объекта транспортной безопасности и объявленного уровня тревоги загрузка спецоборудования должна составлять 70, 80 или 90%.

В июле 2017 года на четырех станциях петербургского метро проводился эксперимент по тотальному досмотру пассажиров. Он привел к образованию огромных очередей на входах в вестибюли станций. Поводом для введения тотального досмотра стал теракт на станции метро «Технологический институт», который случился 3 апреля.

Ространснадзор после него обвинил ГУП «Петербургский метрополитен» в ненадлежащем исполнении требований правил обеспечения транспортной безопасности. Минтранс попросил Центр специальной техники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вместе с руководством метро исследовать порядок проведения досмотра и проводить его выборочно.