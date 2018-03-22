Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Renault: широкий спектр акций в марте
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Circle K приходит на смену Statoil
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Бизнес молодых лонгрид
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Мама, купи тушенку!
Весенние скидки на шубы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
Кому в Ужуписе жить хорошо
ещё В России и мире 22.03.2018 15:5531 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ  28.03.2018 12:011 Очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме - свидетель 28.03.2018 11:5412 Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове 28.03.2018 10:030 В Петербурге вступают в силу новые правила досмотра пассажиров в метро 28.03.2018 09:490 В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерове 28.03.2018 08:2914 Тушившим ТЦ в Кемерове пожарным не сказали о людях в кинозалах
Самое популярное 26.03.2018 18:0050 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0034 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1316 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!? 27.03.2018 14:4715 В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ
 
В России и мире

Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове

28.03.2018 11:54|ПсковКомментариев: 13

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев освободил от должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», должность покинул заместитель губернатора Алексей Зеленин, его место займет первый замглавы Кемерово Ольга Турбаба. Также глава региона отправил в отставку начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Вместо нее департамент возглавит ее заместитель Валентина Назимок.

Накануне в центре Кемерова прошел стихийный митинг, который продолжался 11 часов. Собравшиеся требовали от руководства области назвать точное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Кроме того, участники митинга добивались отставки губернатора Амана Тулеева. Сам глава региона к собравшимся не вышел, с ними общались вице-губернаторы Виктор Чернов и Сергей Цивилев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека, из них 41 ребенок, еще 67 пострадали. Как заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, наиболее вероятной причиной пожара стало самовозгорание электропроводки. Глава ведомства отметил, что в здании торгового центра грубо нарушались правила противопожарной безопасности, в частности, эвакуационные выходы оказались заперты, а пожарная сигнализация отключена. Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которые расследует Главное следственное управление СК. По делам задержаны и допрошены пять человек.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 13Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 663 человека
Лента новостей
Последние новости
28.03.2018, 12:190 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:170 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными  28.03.2018, 12:070 Чего не хватает для открытия врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, рассказал Игорь Потапов
28.03.2018, 12:011 Очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме - свидетель 28.03.2018, 11:590 Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году 28.03.2018, 11:5413 Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове 28.03.2018, 11:500 Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушения при исполнении госооборнзаказа
28.03.2018, 11:440 Более чем в два раза выросло число выявленных в Великих Луках преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 28.03.2018, 11:323 До +15 градусов тепла прогнозируют в отдельные апрельские дни в Псковской области 28.03.2018, 11:240 Юных поэтов-песенников Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Талант, согревающий добром» 28.03.2018, 11:190 Совфед одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ
28.03.2018, 11:160 «Социальный» комитет Псковского областного Собрания рассмотрел законопроект о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 28.03.2018, 11:140 В Великолукском районе будут судить трех приятелей, промышлявших дачными кражами 28.03.2018, 11:103 Псковичи могут бесплатно узнать, сколько стоит их квартира 28.03.2018, 11:067 В Великих Луках готовятся к строительству еще одной новой школы
28.03.2018, 10:583 Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 28.03.2018, 10:510 Результаты проекта «Взгляд поколений» обсудили за «круглым столом», посвященном реализации программы «Активное поколение» в Псковской области 28.03.2018, 10:494 Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 28.03.2018, 10:400 Жители островской Погорелки попросили восстановить дорожный знак, наладить Интернет и заменить окошко в клубе
28.03.2018, 10:360 Дачи горели в трех районах Псковской области во вторник 28.03.2018, 10:312 Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля 28.03.2018, 10:230 В Пскове на ул. Коммунальной горел автомобиль «Рено» 28.03.2018, 10:180 30 тысяч рублей перечислила доверчивая великолучанка «полицейскому»
28.03.2018, 10:120 Двое пенсионеров погибли на пожаре в Бежаницком районе 28.03.2018, 10:103 ГИБДД Пскова проверит автобусы 28.03.2018, 10:041 Свыше 40 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере задержали в Псковской области на прошлой неделе 28.03.2018, 10:030 В Петербурге вступают в силу новые правила досмотра пассажиров в метро
28.03.2018, 09:550 В прокуратуре Псковской области проведут прием предпринимателей 28.03.2018, 09:490 В МЧС заявили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерове 28.03.2018, 09:470 Студенты ВЛГАФК провели традиционный день здоровья для детей Центра специального образования №3 28.03.2018, 09:378 Лучших учителей, воспитателей, психологов и работников дополнительного образования выберут в Псковской области
28.03.2018, 09:312 Опубликована предварительная программа Кубка Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини 28.03.2018, 09:310 Главы ведущих музеев Москвы обсудили культурное просвещение регионов 28.03.2018, 09:190 27 марта на дорогах Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано 28.03.2018, 09:130 Оперативная группа создана в Псковском районе в связи с введением запрета выхода и выезда на лед
28.03.2018, 09:0115 В 8 детских садах Пскова работали люди с судимостями 28.03.2018, 08:571 Великие Луки примут матчи всероссийского этапа плей-офф Лиги Белова 28.03.2018, 08:3431 В России начался траур по жертвам трагедии в Кемерове 28.03.2018, 08:2914 Тушившим ТЦ в Кемерове пожарным не сказали о людях в кинозалах
27.03.2018, 22:009 Александр Козловский выступил в Госдуме в поддержку ОЭЗ 27.03.2018, 21:4846 Пскович просит проверить комплекс R-16 на Рижском проспекте на соответствие нормам пожарной безопасности 27.03.2018, 21:3232 Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения 27.03.2018, 21:171 В Санкт-Петербурге рассматривают идею развития туризма для болельщиков
27.03.2018, 21:055 Юидовцы из Великих Лук и Новосокольников провели совместную акцию «Безопасность детей - забота родителей!» 27.03.2018, 20:5712 Сборная России по футболу проиграла команде Франции 27.03.2018, 20:534 Поисковая операция на месте пожара в кемеровском ТЦ завершена 27.03.2018, 20:413 Великолукские спасатели заняли 1 место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП
27.03.2018, 20:2725 Реплика Донецкого: Сбритые усы Грудинина и трахающиеся панды Явлинского 27.03.2018, 20:230 Как поставить машину на учет, напоминают псковичам в ГИБДД 27.03.2018, 20:063 В АНЗО «Шанс» подвели итоги конкурса «Неслучайные знакомства» 27.03.2018, 20:023 В Пскове викинги и робот-трансформер призвали взрослых и детей носить световозвращатели
27.03.2018, 19:432 Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий 27.03.2018, 19:3832 Псковичи собрались в сквере на Четырех углах, чтобы почтить память погибших в Кемерове 27.03.2018, 19:120 Общественники пригласили ветеранов и сотрудников органов внутренних дел в Пскове в театр 27.03.2018, 19:0023 Россияне стали меньше пить
27.03.2018, 19:000 ​​​​​​​Президентская библиотека к юбилею Максима Горького подготовила новую коллекцию  27.03.2018, 18:4120 Денис Иванов поручил УГХ взять на контроль благоустройство двора на улице Инженерной в Пскове 27.03.2018, 18:3020 Михаил Ведерников почтил память погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 27.03.2018, 18:2399 Сотни псковичей пришли почтить память жертв кемеровской трагедии. ФОТО
27.03.2018, 18:200 Финал областного конкурса «Юные дарования» пойдет в Пскове 28 марта 27.03.2018, 18:126 Кадастровая палата напоминает псковичам об одновременной подаче заявления на кадастровый учет и регистрацию прав 27.03.2018, 18:083 150 лет со дня рождения Максима Горького отметят в Центральной городской библиотеке Пскова 27.03.2018, 18:010 С -12 до +2 градусов будет колебаться температура в Псковской области в среду
27.03.2018, 17:560 В ПсковГУ начала работу фотовыставка Полистовского заповедника 27.03.2018, 17:520 В Пскове определен победитель областной семейной олимпиады по праву   27.03.2018, 17:436 В барах и магазинах Пскова сегодня дарили книги Горького 27.03.2018, 17:352 Активизировать подготовку к празднованию Дня Победы поручил глава Островского района
27.03.2018, 17:2833 Банкрота Олега Брячака освободили от требований кредиторов 27.03.2018, 17:2736 Траурный митинг по погибшим в Кемерове проходит на Октябрьской площади в Пскове 27.03.2018, 16:581 Алексей Хотылев станет гостем XV Международного книжного форума «Русский Запад» 27.03.2018, 16:510 Минюст напоминает руководителям некоммерческих организаций Псковской области о необходимости сдать отчеты
27.03.2018, 16:425 Смотр строя и песни псковской оппозиции 27.03.2018, 16:2423 Владелица сгоревшего торгового центра в Кемерове назвала причиной трагедии поджог 27.03.2018, 16:110 Американские школьники приехали в Псков на семинар «Диалог культур» 27.03.2018, 16:023 Конференция по развитию паломничества и религиозного туризма соберет в Пскове специалистов из 22 регионов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru