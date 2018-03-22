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Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев освободил от должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», должность покинул заместитель губернатора Алексей Зеленин, его место займет первый замглавы Кемерово Ольга Турбаба. Также глава региона отправил в отставку начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Вместо нее департамент возглавит ее заместитель Валентина Назимок.

Накануне в центре Кемерова прошел стихийный митинг, который продолжался 11 часов. Собравшиеся требовали от руководства области назвать точное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Кроме того, участники митинга добивались отставки губернатора Амана Тулеева. Сам глава региона к собравшимся не вышел, с ними общались вице-губернаторы Виктор Чернов и Сергей Цивилев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека, из них 41 ребенок, еще 67 пострадали. Как заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, наиболее вероятной причиной пожара стало самовозгорание электропроводки. Глава ведомства отметил, что в здании торгового центра грубо нарушались правила противопожарной безопасности, в частности, эвакуационные выходы оказались заперты, а пожарная сигнализация отключена. Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которые расследует Главное следственное управление СК. По делам задержаны и допрошены пять человек.