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Очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме - свидетель

Инструктор детской площадки сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Сергей Сочинский в своих показаниях следствию подтвердил информацию, что пожар начался в батутной яме, пишет «Интерфакс».

«Свидетель в показаниях подтверждает информацию о том, что очаг был на детской площадке - в батутной яме», - сказал судья Заводского районного суда Кемерово Дмитрий Шандров, зачитывая показания С.Сочинского на процессе об избрании меры пресечения управляющей ТРЦ Надежде Судденок.

«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка - там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», - говорится в показаниях.

В свою очередь следователь, выступая в суде, сообщил, что согласно показаниям еще одного свидетеля - заместителя управляющей ТРЦ - среди сотрудников не проводились противопожарные инструктажи, пожарная сигнализация была неисправна.

Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Во вторник суд продлил срок задержания до 72 часов технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, управляющей Надежде Судденок, Александру Никитину и Игорю Полозиненко - сотруднику и руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

В среду суд изберет им меру пресечения.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России 28 марта объявлен день траура.