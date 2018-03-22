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Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог

Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, скорее всего, стал поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже здания. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.

«Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками», - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что проверяются также и другие версии.

Как сообщает telegram-канал Mash, пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и «полез» по ней вверх.

Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дерматиновая обшивка быстро занялась, и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода, и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак.



Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.