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Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове. Об этом он сказал во время встречи с участниками акции «Дети объединят Украину» в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким», - отметил Порошенко.

Ранее с соболезнованиями выступил премьер Украины Владимир Гройсман.

Жители Киева и других городов Украины, в которых расположены российские консульства, приносят к представительствам цветы, мягкие игрушки и записки в память о жертвах трагедии.

При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.