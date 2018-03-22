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Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове

Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове, в размере 50 000 евро.

Как написал на своей странице в Фейсбуке мэр города Нил Ушаков, с такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы, уже завтра это решение будет рассмотрено на финансовом комитете.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.