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Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета

28.03.2018 21:07|ПсковКомментариев: 1

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что переговоры о возобновлении авиасообщения России с курортами Египта запланированы на конец весны - начало лета. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24», пишет «Газета».

Он отметил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется в ближайшее время, и авиакомпании уже ставят рейсы на апрель в своем расписании. «Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута, изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета», - сказал Соколов.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прекращено в связи авиакатастрофой, произошедшей в октябре 2015 года. Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года на севере полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них 9 жителей Псковской области. Как позднее выяснили спецслужбы, катастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Уголовное дело расследуется по статье «Теракт». В связи с авиакатастрофой российские власти запретили чартерное сообщение с Египтом, туроператорам было рекомендовано не работать на этом направлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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28.03.2018, 15:0915 Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова 28.03.2018, 15:010 Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год 28.03.2018, 14:525 Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету 28.03.2018, 14:467 Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников
28.03.2018, 14:411 Открытое первенство города Великие Луки по велоспорту на шоссе состоится 27-28 апреля 28.03.2018, 14:327 В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске 28.03.2018, 14:277 Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность 28.03.2018, 14:222 В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии
28.03.2018, 14:201 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным 28.03.2018, 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018, 14:103 Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 28.03.2018, 13:5918 Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко
28.03.2018, 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха 28.03.2018, 13:411 «Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом» 28.03.2018, 13:370 Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово 28.03.2018, 13:281 Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников
28.03.2018, 13:250 Матч «Псков-747» - «Казанка» 7 апреля начнется в 14.00 28.03.2018, 13:2517 Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 28.03.2018, 13:2322 Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала 28.03.2018, 13:2018 Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа
28.03.2018, 13:203 Песков: Цифры по пропавшим без вести в Кемерове еще не могут считаться окончательными 28.03.2018, 13:090 Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО 28.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Виктором Остренко 28.03.2018, 12:5544 Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО
28.03.2018, 12:499 За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей 28.03.2018, 12:413 Восстановить вертикаль ветеринарной власти в России собирается Минсельхоз 28.03.2018, 12:343 Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах 28.03.2018, 12:261 Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания
28.03.2018, 12:230 Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками 28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:171 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными 
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