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Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета

Напомним, авиасообщение с Египтом было прекращено в связи авиакатастрофой, произошедшей в октябре 2015 года. Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года на севере полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них 9 жителей Псковской области. Как позднее выяснили спецслужбы, катастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Уголовное дело расследуется по статье «Теракт». В связи с авиакатастрофой российские власти запретили чартерное сообщение с Египтом, туроператорам было рекомендовано не работать на этом направлении.

Он отметил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется в ближайшее время, и авиакомпании уже ставят рейсы на апрель в своем расписании. «Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута, изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета», - сказал Соколов.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что переговоры о возобновлении авиасообщения России с курортами Египта запланированы на конец весны - начало лета. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24», пишет «Газета».

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Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета

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