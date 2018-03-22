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Число посещающих Украину россиян уменьшилось в 10 раз

Число россиян, посетивших украинские города с деловыми визитами, в 2017-м сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные ФСБ России, с которыми ознакомилась газета «Известия».

Так, в 2013 году деловые поездки на Украину совершили более 92 тыс. россиян. В 2017-м с деловыми визитами в соседней стране побывало уже менее 9 тыс. человек. Число поездок в частных целях сократились в четыре раза - с 9 млн в 2013 году до 2,3 млн в 2017 году.

Как отмечают в ФСБ, значительно снизился и турпоток из России. Если в 2013-м на Украине побывало свыше 400 тыс. российских туристов, то в прошлом году эту страну выбрали для путешествия лишь 68 человек.

«Пропаганда национализма и тенденция к переписыванию истории пугают россиян, которые до начала конфликта приезжали на Украину по семейным и другим причинам. Власти подпитывают антироссийские настроения, которые, конечно, не приводят к нормализации отношений с Москвой», - прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Евгений Балицкий.