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На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» разобьют сквер с монументом погибшим

29.03.2018 13:46|ПсковКомментариев: 0

На месте кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», при пожаре в котором 64 человека погибли и 79 пострадали, вероятно, разобьют сквер. Глава города Илья Середюк предложил кемеровчанам выбрать, что должно стать напоминанием о трагедии, пишет NEWSru.com.

 По словам замгубернатора области Владимира Чернова, если будет подтверждена возможность обрушения, здание будет однозначно демонтировано, сообщается на сайте местной администрации 28 марта.

«С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник», - рассказал глава города. По его словам, эту идею поддержали уже 25 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также моему личному мнению, на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и этом трагическом событии», - сказал градоначальник. Он отметил, что земельный участок и здание находятся в частной собственности, поэтому для организации сквера необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника к сносу здания.

Сейчас в здании уже работают технические специалисты, после обследования они предоставят властям заключение о состоянии объекта, что даст возможность в судебном порядке обязать собственника к сносу. По мнению мэра, с решением затягивать нельзя, так как есть угроза обрушения.

Середюк рассказал, что в сквере высадят аллею и, вероятно, установят мемориал.

В настоящее время в Кемеровской области объявлен трехдневный траур, местные жители приносят к зданию сгоревшего центра цветы и игрушки. В ближайшее время власти собираются организовать общественное обсуждение предложений о том, что будет на месте «Зимней вишни». Глава МЧС России Владимир Пучков еще 26 марта поручил подготовить проектное решение по сносу сгоревшего ТРЦ.

На сайте Сhange.org размещена петиция с предложением демонтировать «Зимнюю вишню» и построить на этом месте часовню или разбить парк с монументом погибшим. На момент написания материала петицию подписали более 28 тысяч человек.

Пожар в торговом центре начался в воскресенье, 25 марта, на четвертом этаже здания, и продолжался более 12 часов. По последним официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали, некоторые очень серьезно. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Арестованы три человека, подозреваемые в оказании небезопасных услуг. Еще по двоим задержанным суд решит вопрос о мере пресечения в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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