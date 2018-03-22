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Эстонская волость Канепи хочет вставить в свой герб изображение листа конопли

Волость Канепи Пылваского уезда в Эстонии на прошлой неделе направила на рассмотрение в Государственную канцелярию эскиз герба с изображением листа конопли.

Если специалисты по геральдике 3 апреля одобрят эскиз, то волостное собрание Канепи сможет на своем заседании утвердить новый герб уже 17 апреля, сообщило издание Lõuna-Eesti Postimees.

По словам советника Госканцелярии по символике Герта Уйбоаэда, прерогатива выбора герба принадлежит местным властям, а государство здесь может давать только рекомендации.

«Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового, - сказал Уйбоаэд. - Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать в качестве визуального имени, принимает волостное или городское собрание. Если государство хочет дать обратную связь, она может носить только характер рекомендации. Госканцелярия может представить ее в своей позиции».

Конкурс на оформление нового герба волость Канепи объявила прошлой осенью. В общей сложности поступило более 20 предложений, из которых специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.