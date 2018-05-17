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Журналистам показали повреждения картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова вместе с представителями музея показала журналистам повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» («Иван Грозный убивает своего сына»), на которую напал 37-летний вандал, пишет «Новая газета».

Картина была повреждена 25 мая тремя ударами столбиком ограждения по стеклянному корпусу на раме. Задержанный признался, что во время нападения был пьян. Заведено уголовное дело.

Трегулова объявила журналистам, что Третьяковка после нападения выступает за ужесточения наказания для вандалов. А также потребует исключить алкоголь из меню буфета при музее.

Картина, ущерб которой был нанесен на сумму около 10 млн рублей, не была застрахована. Как рассказала директор Третьяковки, по закону страховка картинам в музее не требуется - такие требования возникают при перевозке экспонатов.