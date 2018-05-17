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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

29.05.2018 13:06|ПсковКомментариев: 14

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, говорится в сообщениях на сайтах МИД республик, сообщает РИА Новости. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству.

Дамаск и Цхинвал объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

При этом они ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Независимость Южной Осетии также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Гауру, Вануату и Тувалу.

Грузинские войска в 2008 году атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Защищая жителей республики, Россия ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Россия оказывает Цхинвалу помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия - Абхазия.

После «пятидневной войны» в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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