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В центре Петербурга горит торговый центр

В Петербурге силы пожарных стянуты к торговому центру на Невском проспекте. Горит крыша, всех посетителей и персонал вывели из здания. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в торговом центре «Пассаж», площадь пожара достигла 80 квадратных метров.

В управлении МЧС подчеркивают, что погибших и пострадавших нет. Сейчас возгорание в торговом центре тушат 107 пожарных, задействовано 24 единицы техники.

«Интерфакс» пишет, что из здания эвакуировано более тысячи человек, пожару присвоен повышенный уровень сложности.