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Открыт сайт Пробной переписи населения 2018 года

Начинает работу информационный сайт Пробной переписи населения 2018 года - ppn2018.ru, на котором можно будет узнать самые последние новости о подготовке к переписи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре ППН, масштаб и беспрецедентность Пробной переписи населения 2018 года потребовали организации обширной разъяснительной работы с населением и средствами массовой информации. Для решения этой задачи при Росстате создан пресс-центр ППН-2018. В его основной функционал входит взаимодействие с федеральными и региональными редакциями и журналистами, организация и проведение пресс-конференций, творческих конкурсов и других мероприятий обширной программы информационного сопровождения.

На официальной информационной площадке пресс-центра ППН-2018 – сайте ppn2018.ru – помимо последних новостей, связанных с подготовкой к переписи, можно ознакомиться с нормативными документами, образцами переписных листов, мультимедийными материалами, которые будут использоваться в ходе информационно-разъяснительной кампании.

Со временем на сайте появятся посвященная пробной переписи онлайн-игра, рекламные материалы, чат-бот, в котором можно будет потренироваться в заполнении переписных листов. Непосредственно в период проведения пробной переписи, с 1 по 10 октября, с сайта можно будет перейти на специальную страницу портала Gosuslugi.ru, на которой, при наличии подтвержденной ранее регистрации на портале, любой гражданин сможет самостоятельно заполнить переписной лист.

Одним из традиционных элементов работы с населением в рамках подготовки к общегосударственным переписям являются творческие конкурсы. Не станет исключением и Пробная перепись населения 2018 года, благодаря интернету расширившая свой масштаб до общероссийской. Первый из конкурсов – «Конкурс видеороликов о пробной переписи» – стартует уже сегодня. Несколько позже стартуют «Конкурс детского рисунка» и «Любительский фотоконкурс». Все конкурсные работы будут представлены на сайте Пресс-центра ППН-2018, на нем же будет организовано голосование, а впоследствии опубликованы имена победителей.

Напомним, Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа – первый будет всероссийским, второй – локальным и затронет 10 муниципальных образований в 9 субъектах Российской Федерации. С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. С 16 по 31 октября на территории 10 муниципальных образований в 9 субъектах Российской Федерации будет осуществляться поквартирный обход переписчиками: с 16 по 27 октября – 100-процентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках.

Поквартирным обходом будут охвачены Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, городской округ город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, городской округ Великий Новгород Новгородской области, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово СВАО г. Москвы и внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Княжево г. Санкт-Петербурга.