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Житель Коми решил подзарядить телефон от линии электропередачи и погиб

Двое пьяных жителей Коми набросили оголенный алюминиевый провод на линию электропередачи, чтобы подзарядить мобильный телефон. Об этом Flashnord рассказали в «Комиэнерго» в среду, 30 мая.

Информация о ЧП поступила на диспетчерский пульт накануне вечером, в 21.50 мск. Прибывшая на месте бригада ремонтников обнаружила проволоку на проводах и тело человека. Они вызвали на полицейских и скорую помощь. «Один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на автомобиле скорой помощи в больницу», - отметил представитель предприятия.

Как пишет «Лента.ру», кроме того, из-за действий мужчин на несколько часов оказались обесточены четыре села, в которых проживают почти 200 человек.

В «Коминэнерго» подчеркивают, что линия оборудована знаками об опасности поражения током, а степень провисания провода полностью соответствовал нормативам.