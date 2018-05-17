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СМИ: украдены арестованные деньги полковника-миллиардера Захарченко

Следственный комитет начал проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования в отношении полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает телеканал РЕН.

Как отмечается, речь идет о 5 млн долларов.

Телеканал ссылается на документ, который СК направил в один из банков России. В нем ведомство просит менеджера компании сообщить о сотрудниках, которые были задействованы в пересчете изъятых у Захарченко средств.

Деньги пересчитывали в кассово-инкассаторском центре. Они были упакованы в 44 коробки, их пересчет занял несколько дней.

По данным телеканала, проведение проверки поручили генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СК Константину Криворотову.

Как отмечает «Газета.Ру», в ходе расследования уголовного дела в доме у Захарченко, занимавшего пост замглавы управления «Т» ГУЭБиПК МВД, были найдены более 8 млрд руб. в различной валюте. Он обвиняется в коррупции и злоупотреблении полномочиями.