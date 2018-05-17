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Российский журналист Бабченко жив, его «убийство» было частью спецоперации СБУ

Российский журналист Аркадий Бабченко, сообщения об убийстве которого в Киеве были распространены накануне, жив. Об этом в среду сообщают СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По информации радио «Эхо Москвы», информация об убийстве журналиста Аркадия Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения.

Сотрудники СБУ уже задержали подозреваемого в подготовке убийства. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что покушение на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, передает «Газета.Ру».

Украинский телеканал «112 Украина» показал кадры брифинга, где выступил журналист. Бабченко рассказал в прямом эфире о деталях операции. По его словам, ему сообщили о поступившем на него «заказе» заранее. После этого ему предложили принять участие в спецоперации. «Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо», — сказал Аркадий Бабченко.

Он также принес извинения своей семье в связи с тем, что не сообщил о том, что нападение на него было инсценировано. «Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей», — сказал журналист.