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Учащихся одной из школ заставили покупать обеды в кредит под 36% годовых

Учащихся омской средней школы №8 заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард», которые обязаны были оформить их родители, сообщает региональная прокуратура.

«Руководство школы незаконно навязывало родителям учащихся заключение договора с банком. При этом в документе были прописаны не все условия контракта», - говорится в сообщении.

Как пишет «Лента.ру», установлено, что обязательную оплату картой «Авангарда» ввели 1 апреля: при отсутствии денег на счете банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода со второго дня пользования. На момент проверки договор с банком заключили 60% семей.

Дети тех, кто не успел или отказался оформить кредитную карту, вынуждены были брать еду с собой.

Прокуроры внесли представление директору школы о нарушении статьи 421 Гражданского кодекса России, которая не допускает принуждения к заключению договора.