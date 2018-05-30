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Бабченко принял предложение Порошенко стать гражданином Украины

© Стоп-кадр видео с сайта president.gov.ua

Российскому журналисту Аркадию Бабченко предложили дать гражданство Украины, и он не стал отказываться. Сейчас у него есть вид на жительство на Украине, и он планирует и в дальнейшем проживать в этой стране.

Как пишет «Интерфакс-Украина», стать гражданином Украины Бабченко после инсценировки его убийства предложил лично президент Петр Порошенко.

Журналист вновь поблагодарил Киев за содействие в предотвращении покушения на него.

«После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это», - подчеркнул он.

29 мая сообщалось об убийстве Бабченко. Однако на следующий день выяснилось, что журналист жив - СБУ инсценировала покушение, проведя спецоперацию по предотвращению убийства.

Украинский лидер обвинил Россию в причастности к запланированному покушению на Бабченко. Москва эту версию категорически отвергла.