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Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 8

31.05.2018 22:31|ПсковКомментариев: 4

Четвертый по величине в мире производитель мобильных телефонов - китайская компания Xiaomi - официально презентовала в четверг в Шэньчжэне несколько новинок, в том числе флагманскую модель смартфона Mi 8. Как утверждается, он станет первым в мире аппаратом с двухчастотным GPS-модулем, который позволяет намного точнее определять местоположение устройства, пишет ТАСС.

Смартфон разработали на смену прошлогоднему - Xiaomi Mi 6. Он получил высококачественный 6,21-дюймовый дисплей с разрешением 2248 х1080 пикселей производства компании Samsung. Аппарат оснащен мощной двойной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845, шестью гигабайтами оперативной и 64, 128 или 256 гигабайтами пользовательской памяти, в зависимости от комплектации. В целом эксперты отмечают сходство китайской новинки с iPhone X.

Стоимость Mi 8 на китайском рынке будет начинаться от 2699 юаней ($421), а более продвинутая версия смартфона - Explorer Edition - со сканерами отпечатков пальцев и 3D-формы лица обойдется минимум в 3699 юаней ($577). Что касается бюджетной, более компактной модели SE с дисплеем 5,88 дюймов, то ее стоимость стартует от 1799 юаней ($280). Продажи начнутся в начале июня.

Вместе с тем компания презентовала «умный браслет» Mi Band 3 в трех расцветках. Он получил обновленный дизайн и 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. На нем будут отображаться время, информация о погоде, входящих сообщениях и вызовах, пульсе и других показателях активности. Гаджет можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Его стоимость составит порядка 170 юаней (около $27).

Xiaomi была основана в 2010 году и ныне является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei. Недавно компания подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга. Этот листинг обещает стать крупнейшим в мире в текущем году и может привлечь до $10 млрд США.

Источник: Псковская Лента Новостей
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