В России и мире

Дуров предупредил о сбоях Telegram по всему миру из-за действий Apple

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о сбое в работе мессенджера по всему миру после требований Роскомнадзора удалить его из App Store. По словам бизнесмена, у пользователей в iOS 11.4 могут возникнуть проблемы с работой некоторых функций в Telegram, в частности с отображением стикеров, пишут «Известия».

Кроме этого, он выразил сожаление из-за того, что Apple не поддержал мессенджер в ситуации с его блокировкой на территории России и ограничил обновления приложения для всех пользователей.

«К сожалению, Apple не поддержала нас. Несмотря на то что Россия составляет всего 7% от пользовательской базы Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей приложения по всему миру с середины апреля», - написал Дуров в своем telegram-канале.

28 мая Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием удалить приложение Telegram из российской версии магазина App Store. Кроме того, надзорная служба попросила прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера для российских пользователей.

Решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы, веб-версию мессенджера и сайт внесли в реестр запрещенной информации. 16 апреля поступило решение об ограничении доступа. 17 апреля адвокаты мессенджера обжаловали решение в Мосгорсуде. Павел Дуров заявил, что готов тратить «миллионы долларов» на биткоин-гранты прокси-серверам, позволяющим пользоваться мессенджером в обход решения суда.