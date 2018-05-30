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Восемь детей госпитализированы с ожогами из здания иркутского торгового центра

Восемь детей получили ожоги 1-2 степени во время научно-развлекательного шоу в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Равиля Фаттахова.

По ее словам, дети 7-10 лет госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы N3.

«Дети получают всю необходимую помощь. На месте продолжают дежурить две бригады - центра медицины катастроф и "скорой помощи" - на случай, если медицинская помощь потребуется кому-то еще», - сказала Р.Фаттахова.

Она также сообщила, что в готовность приведены койки в Ивано-Матренинской городской больнице.

«По предварительным данным, вспыхнула спиртосодержащая жидкость во время одного из опытов», - сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

Как сообщает Минздрав региона, по предварительным данным, в пятницу дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы N3. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил подготовить койки и мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. На месте продолжают дежурить две бригады медработников: бригада скорой медицинской помощи и бригада медицины катастроф.

Ситуация находится на контроле у руководства министерства здравоохранения Иркутской области. О произошедшем доложено руководству региона.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области агентству сообщили, что в торговом центре вспыхнула спиртосодержащая жидкость, однако это не привело к пожару.

«При этом должен был сработать пожарный извещатель, но этого не произошло и посетители торгового центре не были своевременно эвакуированы. Их вывели прибывшие на место пожарные. По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку», - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник. Статью, по которой возбуждено уголовное дело, источник не уточнил.

«Директор научно-развлекательного центра "Гравитация", где проводилось огненное шоу, задержан», - сказал он.