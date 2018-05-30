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Взрыв на детском мероприятии, в результате которого пострадали 8 детей, попал на видео

Взрыв, приведший к пожару в иркутском торгово-развлекательном комплексе, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как в руках одного из ведущих детского мероприятия вспыхивает спиртосодержащая жидкость. В результате пламя достигает зрителей в первых рядах, которые располагались примерно в трех метрах от ведущих.

В этот момент зрители вскочили со своих мест. Большинство из них бросились к выходам, некоторые - за своей верхней одеждой, некоторые - помогать тем, кто был на задних рядах, а другие начали тушить возгорание.

Инцидент произошел сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске. Как сообщили РИА Новости в местном Министерстве здравоохранения, в результате ЧП пострадали восемь детей, которые получили ожоги первой и второй степеней.