В России и мире

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России необходимо определиться с форматом присутствия пограничников на государственной границе между странами. «Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе»,— заявил он сегодня при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе, сообщает «Коммерсант».

«Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, это их дело,— приводит белорусское агентство БелТА слова Александра Лукашенко.— Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру». Александр Лукашенко добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в июне.

Отметим, что во вторник в Минске главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей договорились, что иностранные болельщики, которые направляются в Россию на чемпионат мира по футболу, смогут в течение семи недель въезжать в РФ и выезжать обратно через территорию Белоруссии, причем белорусская транзитная виза им не понадобится. Подписание «большого» соглашения, которое позволило бы пересекать границу не только обладателям паспортов болельщика, но и другим иностранцам, пока откладывается.