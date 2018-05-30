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Крым готов выдавать визы иностранцам по упрощенной схеме

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что на полуострове готовы обустроить пункты въезда иностранных туристов для упрощения получения виз, передает РИА Новости.

Он отметил, что введение упрощенного порядка оформления виз позволяется федеральным законом о развитии Крыма и Севастополя и свободной экономической зоне на их территории.

«В течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов - самолетом, на круизном лайнере или через сухопутную границу - мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку», - сказал Черняк.

По словам депутата, въезд иностранных туристов напрямую в Крым сейчас затруднен из-за санкционного режима, отсутствия прямого авиасообщения и установления дополнительных преград для въезда со стороны Украины, пишет «Газета.Ru».