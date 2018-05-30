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В Томске арестован заммэра за многомиллионное мошенничество

Суд арестовал заместителя мэра Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности Владимира Костюкова. Как пишет «Росбалт», он будет находиться под стражей до 31 июля по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Как сообщает «Интерфакс», в мае чиновник подал заявление об увольнении.

По версии следствия, в 2016 году при строительстве площадки «Березовая» в Томске было выплачено более 40 млн рублей за песок. Костюков подписал акт приемки работ, хотя фактически они не проводились.

По информации агентства «Томск», за 2017 год Костюков заработал 4,24 млн рублей, став самым богатым заместителем мэра города.